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Воронцов Андрей Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронцов
Имя
Андрей
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
1805. ВОРОНЦОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 34 л., г. Чухломы. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1, 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. Исп. 22 окт. 923.

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