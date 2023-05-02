Волкова Екатерина Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волкова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22616. ВОЛКОВА, ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА, 24 л. Гр. Сольвычегодск. у., Метлинск. в., д. Княжецы; — Н. С. 1 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 6 сент. 920.
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