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Моляничев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моляничев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
9475. МОЛЯНИЧЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 51 г., Кадниковск. у., Корбанкск. в., д. Касиково. Н. С. 7 уч. Тотемск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 10 сент. 923.

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