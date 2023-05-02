Терехов Георгий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терехов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8416. ТЕРЕХОВ, ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 46 л. Гр. Тарусск. у., Исканск. в., д. Бояково; — Н. С. Симоновск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 15 апр. 921.
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