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Терехов Георгий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Терехов
Имя
Георгий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 апрель 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8416. ТЕРЕХОВ, ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 46 л. Гр. Тарусск. у., Исканск. в., д. Бояково; — Н. С. Симоновск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 15 апр. 921.

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