Фертюк Алексей Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фертюк
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51272. ФЕРТЮКЪ, АЛЕКСѢЙ ОСИПОВЪ (онъ же Буршусъ и Хоменко). К. Проскуров. у., в. и м. Черноострова, 20 л.; — М. С. 3 уч. Староконстантинов. окр., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Мая 905.
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