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Фертюк Алексей Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фертюк
Имя
Алексей
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
02 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
51272. ФЕРТЮКЪ, АЛЕКСѢЙ ОСИПОВЪ (онъ же Буршусъ и Хоменко). К. Проскуров. у., в. и м. Черноострова, 20 л.; — М. С. 3 уч. Староконстантинов. окр., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Мая 905.

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