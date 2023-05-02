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Пржигодзкий Иосиф Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пржигодзкий
Имя
Иосиф
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
05 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
86466. ПРЖИГОДЗКІЙ, ІОСИФЪ лАВрентьевъ, 15 л. Мщ. д. Кобыльники, гм. Ставъ, Калишск. у., рд. въ г. Лодзи; — М. С. 1 уч. г. Лодзи, 5 Мая 911, 16 и 172 М. (покуш.), по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 1 15792, испр. колон. Исп. 5 Мая 911. | 18 Авг. 909 г. М. С. 1 уч. г. Лодзи, 11 и 172 М., испр. пріютъ. | 909 118384 169 М.

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