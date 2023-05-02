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Игнатов Алексей Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатов
Имя
Алексей
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5254. ИГНАТОВ АЛЕКСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ, 21 г., Зарайск. у., Белоомутск. в., с. Селенские-Горки. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 6 л. Исп. 8 мая 923.

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