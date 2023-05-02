Игнатов Алексей Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5254. ИГНАТОВ АЛЕКСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ, 21 г., Зарайск. у., Белоомутск. в., с. Селенские-Горки. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 6 л. Исп. 8 мая 923.
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