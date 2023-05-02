Турек Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турек
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36185. ТУРЕКЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. г. Варшавы, 59 л., рд. Пултуск. у., въ д. Насельскъ-Хржцинино; — Варшав. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 1 ч. 1655 и 1663 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 8 Янв. 905. | 903 44389 169 М., гдѣ свѣд. о сословіи мѣстѣ прип. невѣрны.
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