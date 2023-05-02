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Краденова Мария Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краденова
Имя
Мария
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6935. КРАДЕНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА, 68 л., Чембарск. у., Поимск. в. и с., Н. С. 2 р. Чембарск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 12 ноября 923.

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