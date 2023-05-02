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Джантыков Увалий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джантыков
Имя
Увалий
Дата исполнения приговора
13 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46468. ДЖАНТЫКОВЪ, УВАЛІЙ. Кирг. Устькаменогор. у., Сулусаринск. в., 26 л.; — М. С. 4 уч. Семипалатинск. у., 172 М. (участ.), тюр. 5 м. Исп. 13 Янв. 905.

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