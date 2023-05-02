Андреев Василий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129475. андреевъ, Василій михайловъ. Мщ. г. Шлиссельбурга, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 22 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909. | 908 118875 170 М. | 906 83733 170 М.
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