Иванов Арсений Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 август ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3713. ИВАНОВ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 29 л., г. Ленинграда. В. Т. 1 стр. корп. Ленинградск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1/ѴІІІ—124.
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