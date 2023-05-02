Лохомов Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лохомов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16807. ЛОХОМОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 42 л. Гр. Вологодск. у., Кубенск. в., д. Нижней Косой-Горы; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 4 г., с зач. 1 м. и 2 д. пр. з. Исп. 25 нояб. 920. | 914 34293 1659 У. | 908 51564 170 М. | 910 149414 1647 У. | 905 14482 1655 У.
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