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Горчак Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горчак
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
14272. ГОРЧАК, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 28 л. Гр. Великолуцк. у., Серебрлницк. в., с. Быкова; — Н. С. 5 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 5 д. пр. з. Осужд. 8 окт. 919.

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