Горчак Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горчак
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14272. ГОРЧАК, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 28 л. Гр. Великолуцк. у., Серебрлницк. в., с. Быкова; — Н. С. 5 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 5 д. пр. з. Осужд. 8 окт. 919.
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