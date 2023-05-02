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Краснова Ольга Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснова
Имя
Ольга
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
25405. КРАСНОВА, ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, 41 г. Гр. Крапивенск. у., Московск. в.; — Н. С. при Ч. К. г. Москвы. Наруш. постановл. о торговле, пр. р. 6 м. Исп. 16 дек. 920.

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