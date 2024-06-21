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Федотов Петр Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федотов
Имя
Петр
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140483. ФЕДОТОВЪ, ПЕТРЪ АБРАМОВЪ. К. Старицк. у., Федосовск. в., д. Хмѣлевки, 27 л.; — СПБ. Ст. М. С. 46 уч. 16 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Окт. 909.

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