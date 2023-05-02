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Иванова Марфа Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Марфа
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5214. ИВАНОВА МАРФА ОСИПОВНА, 27 л., Смоленск. г. Н. С. 3 уч. Кавказск. отд. Ст. ст. 114 и 140, лиш. св. 6 л. Исп. 19 ноября 923.

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