Выдышко Павел Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Выдышко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21768. ВЫДЫШКО, ПАВЕЛЪ ПРОХОРОВЪ (онъ же Тхорикъ-Соловей). К. Ямпольск. у., Краснянск. в., с. Иванковцевъ, 42 л.;—К.-Подольск. О. С., 172 М., по сов. съ приг. М. С. 4 уч. Ямпольск. окр. отъ 4 Нояб. 908 г. (4 п. 170 и 172 М.—тюр. 5 м.), тюр. 6 м. Исп. 23 Дек. 908. 907 63884 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 85216. 99 59169 943 У.
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