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Копырин Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копырин
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
27 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6476. КОПЫРИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Камышловск. у., Клеванинск. в., д. Копыриной, б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 апр. 923.

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