Копырин Алексей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копырин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6476. КОПЫРИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Камышловск. у., Клеванинск. в., д. Копыриной, б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 апр. 923.
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