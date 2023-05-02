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Примеров Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Примеров
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
18392. ПРИМЕРОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ. Гр. Олонецк. у., Ведлозерск. в.; — Н. С. 3 уч. Олонецк. у. Похищение, лиш. св. 4 г., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 28 марта 920.

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