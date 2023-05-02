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Фигель Станислав Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фигель
Имя
Станислав
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140518. ФИГЕЛЬ, СТАНИСЛАВЪ ЯНОВЪ (онъ же Фигельскій). К. Гарволин. у., гм. Желеховъ, д. Кембловъ, 19 л.; — Гм. С. 5 окр. Гарволинск. у. 13 Окт. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909.

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