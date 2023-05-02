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Сверкунов Степан Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сверкунов
Имя
Степан
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8789. СВЕРКУНОВ СТЕПАН АДРИАНОВИЧ, 21 г., Нерчинск. у., Чернышевск. в., д. Алеур. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 ноября 923.

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