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Ефимов Петр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Петр
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46727. ЕФИМОВЪ, ПЕТРЪ. К. Тихвин. у., Кузьминск. в., д. Большого Палуя, 48 л.; — Новгород. О. С., 134, 135 и 1 п. 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 27 Мая 905.

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