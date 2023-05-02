Антяповский Тимофей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антяповский
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 25 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12831. АНТЯПОВСКИЙ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Калужск. у., Луначарск. в.; — Н. С. Замоскворецк. р, Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 2 г., в т. ч. 1. г. условно. Исп. 25 марта 920.
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