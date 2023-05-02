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Хабарова Матрена Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабарова
Имя
Матрена
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
10784. ХАБАРОВА МАТРЕНА ИВАНОВНА, 37 л., Тюменск. окр., Аземск. р., д. Аникиной. Н. С. 14 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 2/Х—26.

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