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Маркелов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркелов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8750. МАРКЕЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Бугурусланск. у., Тимашевск. в., д. Туарлы. Омск. Губсуд. Ст. ст. 72, 105, 109, лиш. св. 4½г. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 ноября 923.

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