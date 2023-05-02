Куроедов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедов Иван Алексеевич

Куроедов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куроедов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
24 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7685. КУРОЕДОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л., Калужск. у., Урицк. в., д. Турынино. Н. С. 3 уч. Калужск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 1г. Исп. 24 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.