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Подоров Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подоров
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7815. ПОДОРОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 45 л., Иркутск. у , Усть-Балейск. в и с. Н. С. 4 уч. Иркутск. у Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 17 марта 923.

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