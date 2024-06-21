Анохин Иван Никандров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анохин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никандров
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142609. АНОХИНЪ, ИВАНЪ НИКАНДровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новохопер. у., Новоугольск. в., с. Дмитріевки, 48 л.; — Тамбов. О. С. 2 Окт. 909, 121, 124, 152, 14 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 138272, тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 11 Нояб. 909. | 98 84066 1655 У.
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