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Беляев Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляев
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
38046. БѢЛЯЕВЪ, ИВАНЪ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Устюгск. у., Усть-Алексѣевск. в., д. Маклаева, 28 л.; — Вологод. О. С. (въ 4 Р4, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 225 У., арест. отд. 5 л. Исп. 9 Апр. 905. | 902 94609 1659¹ У. | 96 74067 170¹ М. | 902 41108 1655 У.

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