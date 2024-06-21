Бармин Сергей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бармин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129885. барминъ, Сергѣй алексѣевъ (онъ же Платоновъ). К. Васильск. у., Троицк. в., с. Ключищъ, 21 г.; —Нижегород. О. С. 5 Сент. 909, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 98667, арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Окт. 909. | 907 54702 1655 У. | 905 660 169 М. | 905 37639 169 М.
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