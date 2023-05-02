Гольцов Матвей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольцов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14216. ГОЛЬЦОВ, МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Крапивенск. у., Московск. в., д. Казачьей слободы; — Н. С. Бауманск. р. Владимирск. отд. г. Москвы. Прод. самог., лиш. св. 3 г. Исп. 4 июля 920. | 919 1599 Кража. | 908 16626 172 М. | 914 18592 285 и 2 ч. 286 У. | 910 3294 169 М.
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