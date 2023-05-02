Гольцов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольцов Матвей Иванович

Гольцов Матвей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гольцов
Имя
Матвей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
14216. ГОЛЬЦОВ, МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Крапивенск. у., Московск. в., д. Казачьей слободы; — Н. С. Бауманск. р. Владимирск. отд. г. Москвы. Прод. самог., лиш. св. 3 г. Исп. 4 июля 920. | 919 1599 Кража. | 908 16626 172 М. | 914 18592 285 и 2 ч. 286 У. | 910 3294 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close