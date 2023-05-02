Шелопаев Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелопаев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 388
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13299. ШЕЛОПАЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Ивановск. в., с. Георгиевского. В. Т. Балтфл. и Крокреп. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/ХІ—24.
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