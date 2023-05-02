Дахес Лейб-Шмария Нусынов-Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дахес
- Имя
- Лейб-Шмария
- Отчество
- Нусынов-Давидов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102218. ДАХЕСЪ, ЛЕЙБЪ-ШМАРІЯ НУсыновъ-Давидовъ, 20 л. Мщ. г. Варшавы; — Варшав. О. С., 26 Апр. 911, 140, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659 У., тюр. 1 г. Исп. 28 Іюня 911. | 909 22874 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 39880. | 906 86005 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 69579. | 905 46412 172 М.
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