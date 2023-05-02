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Ерычев Андрей Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерычев
Имя
Андрей
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
17 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4504. ЕРЫЧЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 34 л., Сызранск. у., Устинск. в., д. Анновки. В. Т. Северо-Восточн. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1½ г. Исп. 17 янв. 923.

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