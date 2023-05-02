Перфилов Иван Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перфилов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7563. ПЕРФИЛОВ ИВАН НИКИТИЧ, 38 л., Сенгилейск. у , Мало-Борлинск. в., д. Безводовки. Н. С. 5 уч. Сенгилейск. у. Ст. 140-6, пор. пр. 5 л. Исп. 8 янв. 923
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