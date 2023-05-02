Захаров Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Александр Васильевич

Захаров Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
3419. ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 52 л., Лукояновск. у., Азратинск. в. Нижегородск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 8 м. П. в. з. с. 5/Ѵ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close