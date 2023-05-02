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Евстафьев Сергей Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евстафьев
Имя
Сергей
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
46641. ЕВСТАФЬЕВЪ, СЕРГѢЙ АФАНАСЬевъ. К. Порховск. у., Богородицк. в., д. Заходовъ, 26 л.; — Г. С. г. Порхова (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 20 Мая 905. | 905 2617 169 М.

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