Евстафьев Сергей Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евстафьев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46641. ЕВСТАФЬЕВЪ, СЕРГѢЙ АФАНАСЬевъ. К. Порховск. у., Богородицк. в., д. Заходовъ, 26 л.; — Г. С. г. Порхова (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 20 Мая 905. | 905 2617 169 М.
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