Олейников Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олейников
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7186. ОЛЕЙНИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л,. Енотаевск. у., с. Балхуны. Астраханск. Губсуд. Ст. 114 ч. І, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 12 марта 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.