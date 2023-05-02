Кузнецов Сергей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7362. КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Мологск. у., Марьинск. в., д. Грязного. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 180 п. «ж», 208 ч. 3, лиш. св. 4 г. Исп. 22 сент. 923.
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