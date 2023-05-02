Тюрьков Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюрьков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140260. ТЮРЬКОВЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Корсун. у., Анненск. в., д. Константиновки, 25 л.; — Самарск. О. С. 21 Сент. 909, 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по 2 уч. Самарск. у., отъ 8 Авг. 909 г. (169 М. — тюр. 8 м.) и по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. №32394, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 36451, арест. отд. 1 г. и 9 м. Исп. 23 Окт. 909.
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