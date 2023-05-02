Чернышев Панфер Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Панфер
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141201. ЧЕРНЫШЕВЪ, ПАНФЕРЪ ТЕРЕНТЬЕВЪ. К. Новохопер. у., Еланск. в., с. Елань Колѣна, 38 л.; — З. Н. 5 уч. Новохопер. у. 10 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Іюня 909.
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