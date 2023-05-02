Устимов Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устимов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10054. УСТИМОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Тамьян-Катайск. к., г. Белорецка. В. Т. Приволжск. окр. Ст. 6 п. "б" П. В. П., лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 23/І—26.
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