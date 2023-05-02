Козлов Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32389. КОЗЛОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., Лузинск. в., д. Барской, 35 л., рд. Владимир. у., въ в. и с. Ундалѣ; — Тобольск. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Марта 905. | 98 15032 177 М.
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