Норкайтис Антон Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Норкайтис
- Имя
- Антон
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105838. НОРКАЙТИСЪ, АНТОНЪ ВИКЕНТЬЕВЪ (онъ же СТЫКЛИЦКІЙ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ма-ріампольск. у., гм. Шумскъ, д. Тарпуце, 46 л.; — Су-валк. О. С., 134, 135 и 2 Ч. 1655 У., арест. отд. 2 ½ г. Исп. 12 Авг. 909. 904 61173 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 58624. 902 47307 1655 У. | 99 29084 169 М. 900 101351 1655 У. | 99 5242 169 М.
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