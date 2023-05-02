Феофанова Марфа Акимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феофанова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Акимова
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140507. ФЕОФАНОВА, МАРФА АКИМОВА. К. Петров. у., Александровск. в., д. Малыгиной, 27 л.; — М. С. 5 уч. г. Астрахани 22 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 22 Сент. 909.
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