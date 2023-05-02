Горланов Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горланов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81535. ГОРЛАНОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢевъ, 28 л. К. Саратов. у., Б.-Алексѣевск. в., с. Алексѣевки, рд. Уральск. у., ст. Чижинской, въ пос. 1 Чижинскомъ; — М. С. 4 уч. Уральск. у., 3 Мая 911, 16, 169 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа (169 М., тюр. 3 м, ), тюр. 6 м. Исп. 26 Мая 911.
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