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Заплаткина Анна Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заплаткина
Имя
Анна
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
16 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
3387. ЗАПЛАТКИНА АННА ФЕДОРОВНА, 21 г., Татарск. у. и в., д. Ново-Никольской. Омск. Губсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр 3 г. П. в. з. с. 16/ІѴ—24.

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