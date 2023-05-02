Чибизов Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чибизов
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30264. ЧИБИЗОВ, ПАВЕЛ, 21 г. Гр. Пугачевск. у., Колокольцевск. в., с. Хомяковки; — Н. С. 6 уч. г. Самары. Должн. прест., пр. р. 1½ г. Исп. 29 апр. 920.
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