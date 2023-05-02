Ильин Игнатий Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильин
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4197. ИЛЬИН, ИГНАТИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 33 л. Гр. Витебск. у., Жеребычск. в., д. Сухорученки; — Н. С. 8 уч. Витебск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 20 мая 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.